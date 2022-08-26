أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن تعرض منطقة الباحة إلى استمرار حالة الأمطار والضباب، ونشاط الرياح السطحية، ما يؤدي إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية.

وأشار إلى أن المدن المتأثرة بالتنبيه هي كل من: الباحة، والعقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشى، وبني حسن.

وتستمر حالة التنبيه حتى الساعة الثانية من صباح غدٍ السبت.

كما تتأثر كل من: الحجرة، والمخواة، وفخرة غامد الزناد، وقلوة باستمرار الحالة المطرية، ونشاط الرياح السطحية، وتدني مستوى الرؤية الأفقية.

وتستمر الحالة المذكورة حتى الثانية عشرة من منتصف الليل.

أمطار على عسير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا عن تكون أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.

وبيَّن المركز أن الحالة تستمر- بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.

توقعات الأرصاد اليوم:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول وزخات من البرد ومصحوبة برياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية الأقفية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومرتفعات منطقة مكة المكرمة، ويمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية مساءً (الليث، القنفذة).

خريطة الأمطار:

كما توقع أن تظهر السحب الرعدية على أجزاء من مناطق نجران والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي) والأجزاء الجنوبية والغربية من منطقة الرياض (وادي الدواسر، الدوادمي)، تمتد إلى مرتفعات منطقة المدينة المنورة، وتنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق.