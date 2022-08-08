ألقت شرطة محافظة جدة القبض على مواطنين تورطا في ارتكاب عدد من الحوادث الجنائية تمثلت في سرقة مركبات من مواقع مختلفة.

وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية وأحيلا إلى النيابة العامة.