قبضت شرطة محافظة جدة على مواطنين لانتحالهما صفة غير صحيحة وسلبا محلاً تجاريًا ومنزلاً. وأفادت أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.
قبضت شرطة محافظة جدة على مواطنين لانتحالهما صفة غير صحيحة وسلبا محلاً تجاريًا ومنزلاً. وأفادت أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.
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