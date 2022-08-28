أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، عن ضبط 671 دراجة آلية مخالفة بمختلف مناطق المملكة.

حملات مستمرة:

جاء ذلك في إطار تنفيذ المرور، الحملات الميدانية المستمرة لضبط الدراجات الآلية المخالفة بمختلف مناطق المملكة.

كما أهابت إدارات المرور بالجميع التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

طريقة الاعتراض على المخالفات إلكترونيًّا:

يذكر أن طريقة الاعتراض إلكترونيًّا على المخالفات التي يتم رصدها من قبل رجال المرور أو الرصد الآلي تأتي على 4 خطوات هي:

ـ الدخول على حساب المستخدم في منصة أبشر.

ـ الدخول على خدماتي.

ـ اختيار المرور.

ـ الاعتراض على المخالفات المرورية.