أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، عن ضبط 789 دراجة آلية مخالفة بمختلف مناطق المملكة.

جاء ذلك في إطار الحملات الميدانية المستمرة لضبط الدراجات الآلية المخالفة من قبل إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة.

الالتزام بقواعد المرور

ودعت إدارة المرور جميع المواطنين والمقيمين، إلى التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

وكانت الإدارة العامة للمرور أوضحت في وقت سابق، طريقة الاعتراض إلكترونيًّا على المخالفات التي يتم رصدها من قبل رجال المرور أو الرصد الآلي.

طريقة الاعتراض إلكترونيًا على المخالفات

وأشارت إدارة المرور إلى أن خطوات الاعتراض تتمثل في: ـ الدخول على حساب المستخدم في منصة أبشر.

ـ الدخول على خدماتي.

ـ اختيار المرور.

ـ الاعتراض على المخالفات المرورية.