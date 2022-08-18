تسبب نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، المصري طارق حامد في توجيه الجماهير لانتقادات قوية لإدارة النادي برئاسة أنمار الحائلي.

الحائلي يعلن رفع المنع من التسجيل

وزف أنمار الحائلي، قبل قليل، نبأ سارًا لجماهير الاتحاد، بعدما أعلن إغلاق قضيتي بريجوفيتش وبيزيتش، ورفع عقوبة المنع من التسجيل بالاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الجماهير تنتقد الحائلي بسبب طارق حامد

وفور إعلان الحائلي هذا الخبر، أصبح اسم طارق حامد ضمن قائمة الأكثر تداولًا عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، حيث أكد مشجعو الاتحاد أن الإدارة الحالية هي السبب في الديون بسبب الصفقات التي تستقدمها.

وقال ماجد: “فعلًا الديون مشكلة، الله يعينك الجمهور ضغط عليك عشان كذا رحت ووقعت مع الكابتن القائد الفذ زياد المولد بـ٧ ملايين سنويًا أو المحترف السوبر ستار طارق حامد بـ3 ملايين سنويًا.. الله يعينك على الديون يا أبو فيصل”.

وكتب عبدالعزيز: “طيب مين اللى فسخ عقده وخفض راتبه بدون موافقته.. طيب مين اللى فشل بتسويقه وتسويق عقود الأجانب.. طيب مين اللى ميزانيته تتجاوز ربع مليار وضم طارق حامد”.

وعلق أحمد قائلًا: “مين تسبب في النسبة الأكبر من التزامات النادي خلال الـ3 سنوات اللي تتكلم عنها؟.. خيل، البدري، بوني وشلة تشيلي وغيرهم.. مين قلك تروح تتعاقد مع حامد وهو مصاب وتعالجه وكان عندك خيارات أفضل وأكثر فائدة؟”.