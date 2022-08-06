أكد عقيل العقيل، محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، أن مناطق المملكة تشهد حالة مميزة من الطقس، حيث أصبحت الأمطار شديدة الغزارة على مناطق عسير وجازان والمدينة المنورة، ما أدى إلى جريان السيول بشكل كبير والأودية خاصة عسير وجازان.

فيديو | الأرصاد: 50 درجة مئوية على الشرقية اليوم.. واستمرار الاستمطار الصناعي على المناطق الجنوبية الغربية#الإخبارية pic.twitter.com/POxUSsumx7 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 6, 2022

استمرار الحالة الجوية

وأضاف العقيل في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، أنه من المتوقع أن تستمر هذه الحالة الجوية المميزة على كل من جازان، عسير، ونجران، والباحة، ومكة المكرمة بما فيها المرتفعات والسواحل، بالإضافة إلى منطقة المدينة المنورة وسواحلها، مع بعض مناطق تبوك وحائل وقصيم.

ارتفاع درجات الحرارة

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تستمر هذه الرياح الجنوبية الدافئة والرطبة والتي تغذي الحالة الجوية من عدم الاستقرار، يصادف ذلك رياحًا شمالية إلى شمالية شرقية ناشطة السرعة، تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة على المناطق الشرقية من المملكة.

وأكد أنه لا يستبعد أن تصل درجات الحرارة على هذه المناطق الشرقية بالمملكة إلى 49 أو 50 درجة مئوية.

وحول الاستمطار الصناعي، أوضح أن هذا الاستمطار سيستمر على المناطق الجنوبية والغربية من المملكة، حيث إنه في مرحلته الثانية، بدءًا من مرتفعات مكة المكرمة في الطائف والباحة وجازان بما فيها السواحل، حتى منطقة عسير.

طقس اليوم

وكشف المركز الوطني لـ الأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على مناطق نجران، الباحة، عسير، جازان ومرتفعات منطقة مكة المكرمة.

توقعات الأرصاد

وكذلك منطقة المدينة المنورة يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية، وما زالت الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والأجزاء الغربية من الحدود الشمالية، في حين يكون الطقس شديد الحرارة على مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، والأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية والجوف.