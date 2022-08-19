تشهد الجولة الأولى من دوري المحترفين السعودي لـ موسم 2022/2023 7 مواجهات بين 14 فريقًا يواجهون بعضهم البعض للمرة الأولى في الجولة الافتتاحية للمسابقة.

مواجهات الجولة الأولى بـ دوري المحترفين السعودي

مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين تبدأ الخميس المقبل بإقامة مباراتين وهما ” الفيحاء ضد ضمك، الخليج والهلال”.

يوم الجمعة تقام 3 مباريات وهم ” الطائي والاتفاق، العدالة والاتحاد، الشباب والباطن”.

يوم السبت تقام 3 مباريات وهم ” الفتح ضد التعاون، النصر ضد الوحدة، أبها والرائد”.

مباراة الفتح والتعاون تتكرر للمرة الثانية بالجولة الأولى

بينما المباراة التي تجمع بين فريقي الفتح والتعاون ستتكرر للمرة الثانية بين الفريقين في الجولة الافتتاحية للموسم بعد أن تقابلا مسبقًا في الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين موسم 2017/2018.