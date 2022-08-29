ظهر النجم عبدالرحمن العبود بشكل مميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضمن منافسات دوري روشن السعودي، ليتصدر قائمة مميزة.

عبدالرحمن العبود أكثر اللاعبين صناعة للفرص

وكشف حساب دوري روشن السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن قائمة أكثر اللاعبين صناعة للفرص في الجولة الأولى، وعلق قائلًا: “صانعو المتعة”، وجاء عبدالرحمن العبود في الصدارة بـ5 فرص.

ونجح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، آرون بوبيندزا في صناعة 4 فرص في مباراته الأولى ضمن منافسات دوري روشن السعودي، بالتساوي مع زميله فواز الصقور، ونجم الفتح، كريستيان كويفا ونجم الطائي، أمير سعيود.

ترتيب دوري روشن بعد الجولة الأولى

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد نهاية الجولة الأولى، كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة برصيد 3 نقاط، بالتساوي مع كل من؛ الشباب، الهلال، التعاون، الطائي، أبها، النصر وضمك.

وجاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد في المركز التاسع بدون رصيد، يليه كل من؛ الاتفاق، الفيحاء، الوحدة، الفتح، الخليج، الباطن والعدالة.