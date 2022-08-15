أثار نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، عبدالفتاح عسيري الجدل بشأن مستقبله مع العالمي في الموسم الرياضي الجديد.

عبدالفتاح عسيري يتسبب في حيرة الجماهير:

وكان عبدالفتاح عسيري قد نشر صورة له بقميص النادي الأهلي عبر حسابه على موقع “إنستجرام”، وهو ما اعتبرته الجماهير بمثابة التلميح بعودته إلى الراقي مجددًا، نظرًا لعدم ظهوره بالمستوى المتوقع مع النصر.

وتُشير التقارير إلى عدم صحة الأنباء المتداولة بشأن رغبة المدير الفني الفرنسي رودي جارسيا في استمراره مع النصر، حيث إنه من العناصر المهمة في قائمة العالمي، خاصة أن الموسم الجديد سينطلق بعد أيام.

وتواجد عسيري في معسكر الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الذي أُقيم مؤخرًا في إسبانيا، وخاض 3 مباريات ودية معه من أصل 5 لقاءات لعبها، وظهر بشكل جيد، ويتوقع مشاركته بشكل مستمر ويتم تقييمه في نهاية الموسم.

النصر يبدأ الموسم بمواجهة الوحدة:

وسيبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر منافسات الموسم الرياضي الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يوم 27 أغسطس، بمواجهة الوحدة على ملعب مرسول بارك في الرياض.