يتيح نظام جدارة اعتبارًا من اليوم الجمعة نتائج الوظائف التعليمية عبر منصة مسار وفق ما أعلنت وزارة التعليم السعودية فيما تتواصل عملية استكمال مسوغات التعيين للمرشحين مبدئيًا.

طريقة دخول جدارة ومنصة مسار:

ويتم الاستعلام عن نتائج الوظائف التعليمية من خلال منصة مسار في نظام جدارة للوظائف العامة من خلال الخطوات التالية:

تسجيل الدخول على موقع جدارة

الانتقال إلى منصة مسار.

الدخول على الوظائف التعليمية.

استعلام عن نتائج الوظائف التي سبق التقديم عليها.

في حالة ظهور الاسم بين المرشحين مبدئيًا عليك استكمال إجراءات التعيين في التاريخ المحدد.

ستصل رسالة إلى المرشحين والمرشحات عبر هواتفهم الجوالة لتأكيد الترشيح المبدئي.

استكمال مسوغات التعيين:

وكانت وزارة التعليم أعلنت أمس أسماء المرشحين مبدئيًّا لشغل 11,547 وظيفة من الوظائف التعليمية التي سبق الإعلان عنها، عبر حساب المتقدم في نظام جدارة ومن خلال منصة مسار.

وقالت الوزارة إنه المراحل التالية تشمل ما يلي:

اجتياز المقابلة الشخصية.

اجتياز الفحص الطبي المعتمد لدى إدارة التعليم في مقر الوظيفة.

يجب استيفاء متطلبات ومسوغات اجتياز اشتراطات شغل الوظيفة، خلال المدة: 16 – 27 / 1 / 1444 هـ.

مفاضلة الوظائف التعليمية:

وفي وقت سابق أكدت المتحدث الرسمي لوزارة التعليم، ابتسام الشهري أن المفاضلة تكون على 3 معايير رئيسية هي:

1- أقدمية التخرج.

2- المعدل التراكمي الجامعي.

3- درجات اختبار الرخصة المهنية بالاختبار التربوي العام واختبار التخصص.

ويمكن الاستعلام عن أسماء المرشحين مبدئيًّا لشغل 11547 وظيفةً تعليميةً من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

شروط التقديم:

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع قناة الإخبارية أن المتقدم لا بد أن يكون حاصلًا على شهادة جامعية كحد أدنى في مجال التخصص الذي سيقوم بالتقديم عليه، عند التقديم على الوظائف التعليمية.

وأوضحت أنه يجب أن يحقق المتقدم المعايير المهنية، والشروط المطلوبة لمزاولة مهنة التعليم والاختبارات المهنية، متمنية التوفيق لجميع المتقدمين والمتقدمات.