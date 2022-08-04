لازال يُخيم الجدل بشأن مستقبل نجم مانشستر يونايتد، البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال الفترة المقبلة، بعدما أبدى رغبته في الرحيل للعب بدوري أبطال أوروبا.

غموض مستقبل رونالدو

وكان كريستيانو رونالدو يرغب في الرحيل بالميركاتو الصيفي الحالي، لرغبته في الانضمام لفريق يُشارك في دوري أبطال أوروبا، وغاب عن الجولة الإعدادية قبل أن يعود مؤخرًا وسط غموض بشأن مستقبله.

اهتمام سعودي بضم كريستيانو رونالدو

وتلقى كريستيانو رونالدو خلال الفترة الماضية عرضًا ضخمًا من أحد الأندية السعودية الكبرى، بعد إبداء رغبته في الرحيل عن مانشستر يونايتد، ولكنه رفض، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأكدت شبكة CBS Sports الأمريكية، أن رونالدو يحظى باهتمام كبير من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث إن هناك ناديين يرغبان في ضمه، وعلى استعداد لتقديم عروض مغرية من أجل حسم الصفقة.

ولفتت إلى أنه في حالة استمرار كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد حتى يناير المقبل، فإن أحد الفرق السعودية التي تحاول ضمه ستفتح خط المفاوضات معه مجددًا، وأن عرضهم سيظل متاحًا بعد المونديال إذا ظل مصيره دون حل.

وترغب إدارة نادي مانشستر يونايتد والمدير الفني الهولندي تين هاج في استمرار رونالدو خلال الموسم المقبل، وسبق أن أكدوا أنه ليس للبيع، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).