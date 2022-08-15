سجل مهرجان بريدة للتمور، تدفق أعداد كبيرة من المركبات بلغت أكثر من 22.248 مركبة محملة بأكثر من 11.510 أطنان، خلال 15 يوماً لـ 45 نوعاً من التمور، وفقاً لتقرير فريق الإحصاء الصادر من لجنة المهرجان.

وشهد المهرجان، الذي تنظمه وزارة البيئة والمياه والزراعة، بمدينة التمور ببريدة، إقبالاً كبيراً من قبل التجار والمستهلكين، وارتفاعاً ملحوظاً في تداول الكميات الواردة للسوق.

يذكر أن تلك الأرقام تمثل ما يقارب من 40% من حجم مبيعات وتسويق التمور بمدينة بريدة، فيما يقارب 60% لعقود وصفقات البيع والشراء التي تتم خارج أسوار مدينة التمور، لغرض التسويق والبيع للمصانع والشركات التجارية، التي يتم تصديرها خارج المملكة ويتم بيعها عبر نقاط البيع، والمحال التجارية.

أكبر سلة ضيافة

وقدم مهرجان بريدة للتمور أكبر سلة ضيافة من نوعها محملة بعذوق البرحي وأكثر من 30 صنفاً من التمور الأخرى ، مُزينة بعبارة ” هلا هُم هلا ” وهي العبارة الترحيبية الأشهر لأهالي المدينة، وذلك لاستقبال الزوار في مركز النخلة .

وتحوي السلة على نوادر التمور الفاخرة لتعريف الزوار بأهم الأنواع وأجودها ، وأندرها ليتذوقها الزوار عن قرب.

يذكر أن مدينة التمور ببريدة تستقبل يومياً بالإضافة لآلاف الزوار عدداً من كبار المسؤولين والسفراء وممثلي الدول ورجال الأعمال من داخل المملكة وخارجها .