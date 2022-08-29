تشارك وزارة الداخلية في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي للموسم الثالث، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي في ملهم – شمال مدينة الرياض – خلال الفترة من 25 أغسطس 2022 م حتى الـ 3 من شهر سبتمبر 2022م.

دور هام للوزارة:

وتأتي مشاركة وزارة الداخلية في المعرض لدورها المهم في تسهيل الحصول على تصاريح شراء الأسلحة والذخائر، وإصدار الرخص، وإطلاع الزوار على أحدث التقنيات والآليات في المنظومة الأمنية البيئية المستخدمة في مراقبة وحماية البيئة، مثل الطائرات دون طيار والكاميرات الحرارية المزودة ببرامج الذكاء الاصطناعي، والمراقبة الجوية والأرضية؛ للتعريف بجهود الوزارة وقطاعاتها الأمنية في مواكبة رؤية المملكة 2030م.

عروض توعوية وتثقيفية:

وتتضمن مشاركة الوزارة تقديم عروض توعوية وتثقيفية بأهمية دور القوات الخاصة للأمن البيئي في حماية البيئة والموارد الطبيعية والمحافظة عليها، ودور السلامة البيئية في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة، والتوعية بالمخالفات البيئية والعقوبات المترتبة عليها وطريقة الإبلاغ عن المخالفين.

وسيتمكن زوار معرض الصقور والصيد السعودي الدولي من خلال جناح وزارة الداخلية من تفعيل حساباتهم في منصة أبشر وتغيير أرقام هواتفهم وإعادة إنشاء كلمة المرور في المنصة.