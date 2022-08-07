نعى العديد من المواطنين الطبيبة السعودية عفاف فلمبان، وصديقتها لينا طه اللتين توفيتا مساء أمس السبت، أثناء محاولاتهما إنقاذ فتاتين من الغرق في محافظة جدة بحسب ما أكده مغردون على موقع تويتر.

حالة من الحزن

وأثارت الواقعة حالة من الحزن، بين مغردي تويتر، لا سيما في الأوساط الطبية؛ فنعى عدد من الأطباء والاختصاصيين الدكتورة فلمبان، وصديقتها، سائلين المولى عز وجل لهما الرحمة والمغفرة وأن يتقبلهما مع الشهداء، وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان.

فاجعة أليمة

وكتبت مستشارة التوليد وأمراض النساء، سامية العمودي: “فاجعة أليمة تركت ألمًا عميقًا بوفاة زميلة طبيبة نساء وتوليد وعقم د. عفاف فلمبان تعازينا لعائلتها الكريمة ومحبيها جعل الله الفردوس الأعلى مستقرًا لها فقد توفيت غرقًا يوم أمس وهي تنقذ فتاتين من الغرق رحمها الله وتغمدها بواسع رضوانه”.

نعي عفاف فلمبان

وتداولت التغريدات مآثر عن حياة الطبيبة الراحلة وسط تأكيدات بحسن خلقها ورحمتها بكل من كانت تقابلهم.

وقال الدكتور مشعل العقيل : اللهم اغفر للدكتورة عفاف وارحمها وأسكنها فسيح جناتك وجازها خير الجزاء لما قدمته لمرضاها وطلابها واجعله شفيعًا لها واربط على قلوب ذويها وأحبتها وارزقهم الصبر والسلوان يا رب العالمين.

بينما قال عزام القاضي: “رحم الله دكتورتنا الفاضلة استشارية النساء والولادة وأسكنها جنات الفردوس الأعلى، عُرفت بمهارتها الطبية وعلو أخلاقها مع مرضاها ومع زملائها، وكانت بلسمًا لكل من يعرفها، اللهم ألهم أهلها الصبر واربط على قلوبهم”.

كما كتب إحدى زميلات الراحلة: “إنا لله وانا إليه راجعون دكتورة عفاف إنسانة رائعة قبل أن تكون طبيبة ناجحة الله يغفر لها ويرحمها ويسكنها جنات النعيم ويتقبلها مع الشهداء والصديقين يا رب العالمين”.