يترقب الوسط الرياضي القرار النهائي في شكوى النصر ضد لاعبه السابق المغربي عبدالرزاق حمدالله ونادي الاتحاد.

شاهين يؤكد حفظ القضية

وعلق الإعلامي منار شاهين على الأزمة عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “القضية ستُحفظ.. الشخصية الاعتبارية ستكسب، النقاء والصفاء والنوايا الطيبة هي صفات للاتحاديين”.

وأكدت تقارير مؤخرًا أن هناك شخصية اعتبارية قدمت شهادتها في هذه القضية، وتضمنت كافة تفاصيل المفاوضات من البداية وحتى النهاية، والتي كشفت سماح النادي المنتقل منه المهاجم المغربي حمدالله للعميد.

تفاصيل أزمة حمدالله

وتوترت العلاقة بين النصر وحمدالله والاتحاد، حيث تقدم بشكوى رسمية إلى لجنة الاحتراف ضد لاعبه السابق ومسؤولين اتحاديين رسميين، بسبب تسجيلات تظهر التفاوض معه أثناء سريان عقده، الأمر الذي يُعرض العميد لعقوبات كبيرة.

وعقدت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم، بالأمس، جلسة استماع مع حامد البلوي ومشعل السعيد بشأن هذه الأزمة، والتي أثبتت صحة التسجيلات، ويمكن الاطلاع عليها عبر الرابط التالي (اضغط هنا).