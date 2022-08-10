رحل النجم السوري عمر السومة عن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعد سنوات من التألق وتحقيق الإنجازات الفردية والجماعية.

السومة ينضم للعربي القطري

وأعلن النادي العربي القطري بالأمس، عن تعاقده مع المهاجم السوري عمر السومة على سبيل الإعارة لمدة موسم رياضي واحد، كما وجه الشكر إلى إدارة النادي الأهلي على حُسن التعاون.

وجاء رحيل السومة في الميركاتو الصيفي الحالي، بعد هبوط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، حيث تسعى الإدارة لرحيل اللاعبين الأجانب، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

عمر السومة .. مسيرة مميز مع الأهلي

وانضم السومة إلى صفوف الأهلي في عام 2014، قادمًا من الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية الكويتي، ليكون واحدًا من أبرز المهاجمين في الدوري السعودي، قبل أن يتراجع مستواه في الموسم الماضي ويهبط الراقي للدرجة الأولى.

ويُعد عمر السومة هو الهداف التاريخي لبطولة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 144 هدفًا، وحصد لقب هداف المسابقة لـ3 مواسم متتالية، قبل أن يبتعد عن مستواه المعهود، إلا أنه ظل منافسًا وهدافًا للفريق.

وعانى الأهلي من مشاكل إدارية وفنية في موسم 2020/ 2021، ليبتعد عمر السومة عن المراكز الخمسة الأولى في قائمة الهدافين للمرة الأولى منذ انضمامه للراقي، قبل أن يحرز 10 أهداف في الموسم الماضي، ويهبط الفريق لأول مرة في تاريخه.

وساهم عمر السومة في تتويج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بـ4 بطولات، وهي؛ الدوري السعودي للمحترفين، كأس خادم الحرمين الشريفين، كأس ولي العهد وكأس السوبر السعودي.