اقتربت رحلة المهاجم السوري عمر السومة من النهاية مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعد مسيرة من التألق.

السومة في طريقه للعربي القطري

وارتبط اسم عمر السومة في الميركاتو الصيفي الحالي بأكثر من نادٍ، ومنها الوحدة والأهلي المصري، قبل أن تتوصل إدارة الراقي إلى اتفاق مع النادي العربي القطري، على أن يتم الإعلان رسميًا خلال الساعات المقبلة.

وتعمل إدارة الأهلي على رحيل اللاعبين الأجانب بعد هبوط الفريق، نظرًا لارتفاع رواتبهم، وكانت البداية مع البرازيلي كارلوس إدواردو الذي انضم إلى صفوف بوتافوغو، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

عمر السومة يتألق مع الأهلي

وانضم عمر السومة إلى صفوف الأهلي في عام 2014، قادمًا من الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية الكويتي، ليكون واحدًا من أبرز المهاجمين في الدوري السعودي للمحترفين، قبل أن يتراجع مستواه في الموسم الماضي.

وشارك السومة صاحب الـ33 عامًا، في 240 مباراة بقميص الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وساهم في تسجيل 222 هدفاً، حيث نجح في هز الشباك 192 مرة، وقدم 30 تمريرة حاسمة.

ويُعد السومة هو الهداف التاريخي لبطولة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 144 هدف، كما أنه الأكثر تسجيلًا للهاتريك في المسابقة برصيد 8 مرات، وحصد لقب الهداف 3 مواسم متتالية.

وساهم عمر السومة في تتويج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بـ4 بطولات، وهي؛ الدوري السعودي للمحترفين، كأس خادم الحرمين الشريفين، كأس ولي العهد وكأس السوبر السعودي.