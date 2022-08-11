شهدت 7 مناطق في المملكة عواصف رعدية ممطرة ومبرقة خلال الساعات القليلة الماضية ومن المرجح ان تمتد للساعات المقبلة أيضا بحسب ما أشارت إليه خرائط الطقس.

خريطة العواصف الرعدية

ونشر أستاذ المناخ سابقا في جامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند صورًا من خرائط الطقس وعلق عليها بالقول: عواصف رعدية ممطرة ومبرقة على أجزاء من مناطق: غربي حائل وتبوك والمدينة ومكة وعسير وجازن ونجران ولله الحمد.

توقعات الأرصاد اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد في تقريره توقع عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن يستمر هطول الأمطار الرعدية والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة والأجزاء الجنوبية من منطقة تبوك يمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية من تلك المناطق وتكون متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة بزخات من البرد على مناطق الباحة، عسير، جازان ونجران، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض يمتد تأثيرها على منطقة نجران.