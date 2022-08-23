أكد الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني أن يوم غد الأربعاء أول أيام سهيل، وهو أشهر النجوم عند العرب قديمًا وحديثًا.

ولفت الحصيني، في تغريدات له عبر تويتر، إلى أن نجم سهيل هو ثاني ألمع نجم في السماء ليلًا بعد الشعرى، ويعتبر ظهور نجم سهيل علامة على تصرم أيام الصيف تدريجيًّا.

نجم سهيل:

وتابع أن الفلكيين يقدرون عمر نجم سهيل بـ27 مليون سنة، وكان العرب يتغنون بنجم سهيل ويذكرونه في أشعارهم.

وأردف: الأربعاء فجرًا يشرق علينا أول نجوم سهيل، وهو منزلة الطرفة أيامه 13 يـومًا، وهو المنزلة السابعة والأخيرة من فصل الصيف، ويعتدل الجو تدريجيًّا آخر الليل مع بقاء الأجواء حارة في النهار؛ مناسب لغرس فسائل النخيل والأشجار، يُزرع فيه الخضار مثل نوء النثرة تستمر فيه هجرة الدخل وتبدأ هجرة الصفاري، وتقول العامة: “إذا طلعت الطرفة يكره الخرفة، وكثرت الطرفة، وهانت للضيف الكلفة” كناية عن كثرة التمر واللبن، وذلك لفصل الصغار عن الأمهات.

سهيل اليماني:

واستكمل الحصيني: نجم سهيل يدل على الجنوب يسمى سهيل اليماني وسهيل بداية حساب العرب للطوالع، وعددها 28 طالعًا، لكل طالع 13 يومًا عدا الجبهة 14 يومًا.