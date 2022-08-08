غرق 14 شخصًا في مناطق متفرقة من المملكة خلال أسبوع واحد.

فيديو | في أسبوع.. غرق 14 شخصا في مناطق متفرقة من المملكة#نشرة_التاسعة #الإخبارية pic.twitter.com/tB65fhoiRe — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 8, 2022

تفاصيل الحالات:

وأفادت “الإخبارية” بأنه تم انتشال جثة شخص في صبيا، أما في نجران باشر المدني التحقيق في غرق 3 أشخاص في مستنقع مائي.

كما غرق 4 آخرين في الحناكية، بالإضافة إلى أكاديمي في جامعة أم القرى توفي غرقًا، وهو يحاول إنقاذ ابنه في جدة.

وفي جدة كذلك، توفيت طبيبتان غرقًا، وباشر حرس الحدود عملية الإنقاذ، ولكن بسبب الظروف المناخية لم يستطع اللحاق بهم.