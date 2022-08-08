قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن الهجمات على محطات الطاقة النووية في أوكرانيا بمثابة عمل انتحاري.

وأضاف خلال كلمته اليوم الاثنين في مؤتمر صحفي في العاصمة اليابانية طوكيو: إن أي هجوم على محطات للطاقة النووية هو عمل انتحاري”.

كما دعا إلى وقف العمليّات العسكريّة في محيط محطّة زابوريجيا النووية في أوكرانيا حتّى يتسنّى للوكالة الدوليّة للطاقة الذرّية الوصول إليها.

وقال أنطونيو غوتيريش:” إنّ أيّ هجوم على محطّات الطاقة النوويّة هو أمر انتحاري”.

5 شحنات محملة بالحبوب تغادر أوكرانيا

يذكر أن حركة الصادرات الأوكرانية قد بدأت استئنافها؛ إذ يواصل كل من ميناءي تشيرنومورسك وأوديسا الأوكرانيين، عمليات تصدير الحبوب الأوكرانية إلى الخارج؛ بعد توقف التصدير تأثرًا بالحرب الروسية ـ الأوكرانية.

ووفق ما أعلن مركز التنسيق المشترك الذي يشرف على العمليات؛ تنطلق اليوم الأحد 5 سفن شحن محملة بالحبوب.

161 ألف طن مواد غذائية

ويبلغ مجموع الشحنات حتى الآن أكثر من 161 ألف طن من الذرة والمواد الغذائية إلى تركيا والصين وإيطاليا، وفق مركز التنسيق المشترك الذي سيتابع تقدمها حتى وصولها إلى إسطنبول، حيث سيتم تفتيشها في البحر قبل أن تعبر مضيق البوسفور.

وقال مركز التنسيق المشترك، إنه بصدد إنهاء إجراءات التصدير المنتظم في إطار اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

وأضاف في بيان أصدره: “قد تتأثر جداول المواعيد بالاستعدادات والظروف الجوية أو أي ظروف أخرى غير متوقعة”.