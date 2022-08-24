كشفت شركتا فايزر الأمريكية وبيونتك الألمانية، أنهما يسعيان للحصول على تصريح من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، لاستخدام لقاح فايزر المضاد لمتحور أوميكرون لمنحه لمن هم فوق 12 عامًا.

طلب لمنحه لمن فوق 12 عامًا

وقالت شركتا “فايزر” و”وبيونتك” إنهما قدمتا طلبًا لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية من أجل الحصول على إذن الاستخدام الطارئ للقاح “كوفيد-19” الثنائي التكافؤ، لمنحه للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا وما فوق.

وستجمع التركيبة المحدثة بين اللقاح الأصلي، ولقاح يستهدف سلالات “أوميكرون” الفرعية، BA.4، وBA.5، وستُمنح كجرعة مقدارها 30 ميكروجرامًا.

بريطانيا توافق على اللقاح

وكانت بريطانيا، أعطت في وقت سابق، الضوء الأخضر لجرعة تستهدف كلاً من فيروس كورونا الأصلي وسلالته المتحورة “أوميكرون”.

ومنحت هيئة تنظيم الأدوية البريطانية “إم.إتش.آر.إيه” هذا اللقاح ثنائي التكافؤ، موافقة مشروطة باعتباره “جرعة تنشيطية للكبار”.

واستند قرار الهيئة البريطانية، إلى بيانات تجارب سريرية، أظهرت أن هذه الجرعة التنشيطية حفزت “استجابة مناعية قوية” ضد كل من أوميكرون والفيروس الأصلي الذي ظهر عام 2020، مشيرة إلى أنه لم تظهر مخاوف خطيرة بشأن السلامة من هذا اللقاح.