يأمل النجم فراس البريكان مواصلة تألقه مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

فراس البريكان يتألق

وخطف فراس البريكان الأنظار خلال منافسات الموسم الرياضي الماضي، حيث نجح في تسجيل 11 هدفًا مع الفتح في الدوري، ليكون المهاجم السعودي الوحيد ضمن قائمة أفضل 10 هدافين بالبطولة.

وعلى الصعيد الدولي، شارك فراس البريكان مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، وسجل 3 أهداف في تصفيات كأس العالم 2022، كما ساهم في تتويج الأخضر الأولمبي بلقب كأس آسيا تحت 23 عامًا.

ويطمح البريكان في مواصلة هز الشباك هذا الموسم، أملًا في المنافسة على لقب هداف الدوري، الذي يغيب عن اللاعبين السعوديين منذ موسم 2013/ 2014، حينما حصده مهاجم الهلال، ناصر الشمراني برصيد 21 هدفًا.

الفتح يبدأ الموسم بمواجهة التعاون

ويبدأ الفتح منافسات دوري روشن السعودي الموسم الرياضي الجديد بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، يوم السبت المقبل، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.