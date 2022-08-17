أشادت الجماهير بإمكانيات نجم فريق الاتحاد، فهد المولد، مؤكدة أنه أكثر اللاعبين الغائبين عن انطلاقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين تأثيرًا.

اللاعبون الموقوفون في انطلاقة الدوري

وتشهد انطلاقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، غياب 5 لاعبين بسبب الإيقاف، وهم؛ المولد، عبدالرزاق حمدالله “الاتحاد”، ومحمد كنو “الهلال” 4 أشهر، إيفر بانيغا “الشباب” 4 مباريات، تاليسكا “النصر” مباراتين.

وتفاعلت الجماهير عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر” مع أبرز اللاعبين الغائبين عن انطلاقة الدوري، وأكدوا أن النجم الاتحادي هو الأبرز وسيفتقده العميد كثيرًا، ليصبح اسم فهد المولد ضمن قائمة الأكثر تداولًا.

وأكدت غالبية الجماهير أن المولد فقط هو الغائب الأبرز للإيقاف، وتوقعه أن يتأثر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد كثيرًا لغيابه، في حالة عدم التعاقد مع بديل، فيما توقع البعض أن العميد سيُعاني هجوميًا لإيقاف حمدالله.

إيقاف فهد المولد بسبب المنشطات

وكانت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات قد قررت إيقاف فهد المولد بداية من 28 مارس الماضي ولمدة 18 شهرًا، على أن يعود للتدريبات خلال آخر شهرين من المدة، ليغيب عن الأخضر في كأس العالم 2022.

وأثار فهد المولد الجدل مؤخرًا بشأن مستقبله مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بعد عودته من الإيقاف، حيث ألمح إلى رحيله عن العميد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).