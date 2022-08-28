حسم النجم الدولي فهد المولد مصيره مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، بعد تخفيض مدة إيقافه.

فهد المولد يعلن رحيله:

وأكد الإعلامي علاء سعيد، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قبل قليل، أن فهد المولد أعلن له عن انتهاء علاقته مع الاتحاد ورحيله عن صفوف الفريق، مقدمًا شكره الكبير لجماهير العميد.

وقرر مركز التحكيم الرياضي السعودي خفض عقوبة فهد المولد، مع أحقية مشاركته رسميًّا، بعدما كان مقررًا إيقافه لمدة 18 شهرًا بداية من مارس الماضي.

وسافر المولد للخارج من أجل الاستعداد جيدًا، للمشاركة مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في كأس العالم 2022، خاصة أنه من الركائز الأساسية مع هيرفي رينارد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

عروض عديدة للمولد:

وكان وكيل اللاعب، جراح الظفيري قد أكد انتهاء عقد المولد مع الاتحاد، ما يحق له التوقيع لأي ناد، مشددًا على أنه يملك عرضين من ناديين عاصميين وآخر خليجي، بجانب رغبة إدارة العميد في التجديد له.