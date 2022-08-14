أربك نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، فهد المولد، حسابات العميد الفنية، قبل انطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

الاتحاد يبحث عن بديل للمولد:

وتبحث إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي عن جناح متميز، من أجل التعاقد معه قبل انطلاق الموسم الجديد، لتعويض غياب فهد المولد.

وطلب المدير الفني البرتغالي نونو سانتو، الإدارة بضرورة التعاقد مع جناح هجومي سعودي، لتدعيم هذا المركز، خاصة أن المولد سيغيب عن الفريق الأول لكرة القدم لفترة طويلة، ما يستدعي ضم لاعب آخر سريعًا.

وكان فهد المولد قد أثار الجدل بشأن مستقبله مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مؤخرًا، حيث ألمح إلى رحيله عن العميد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

إيقاف فهد المولد بسبب المنشطات:

وكانت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات قد قررت إيقاف فهد المولد بداية من 28 مارس الماضي ولمدة 18 شهرًا، على أن يعود للتدريبات خلال آخر شهرين من المدة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأصبح المولد خارج قائمة المنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم 2022، بعدما لعب دورًا بارزًا في تأهله، وغاب عن الاتحاد في الجولات الحاسمة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالموسم الماضي.