يبدو أن النجم الدولي فهد المولد حسم وجهته الجديدة، بعد رحيله عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد رسميًّا.

فهد المولد يوقع للشباب:

وذكر حساب الشرق الأوسط على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن فهد المولد وقع رسميًّا مع نادي الشباب، بعقد يمتد لمدة 3 أعوام قادمة.

وكان المولد قد أعلن، مساء اليوم الأحد، عن انتهاء علاقته بنادي الاتحاد، ورحيله عن صفوفه رسميًّا هذا الصيف، مقدمًا شكره الكبير لجماهير العميد.

وجاء رحيل فهد المولد بعد قرر مركز التحكيم الرياضي السعودي بخفض عقوبته؛ مع أحقية مشاركته رسميًّا، بعدما كان مقررًا إيقافه لمدة 18 شهرًا بداية من مارس الماضي.

الاستعداد للمشاركة في المونديال:

وسافر المولد للخارج من أجل الاستعداد جيدًا، للمشاركة مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في كأس العالم 2022، خاصة أنه من الركائز الأساسية مع هيرفي رينارد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).