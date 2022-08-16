انتهت، منذ قليل، مباراة يوفنتوس ضد ساسولو، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإيطالي لكرة القدم، بفوز اليوفي بثلاثية دون رد.

تقدم يوفنتوس ضد ساسولو:

وبدأت مباراة يوفنتوس ضد ساسولو التي أُقيمت على ملعب “أليانز ستاديوم” بشكل سريع، وسقط أليكس ساندرو في اللحظات الأولى داخل منطقة الجزاء، وطالب لاعبو اليوفي الحصول على ركلة جزاء، ولكن الحكم طالب باستمرار اللعب.

ونجح أنخيل دي ماريا في تسجيل الهدف الأول عند الدقيقة 26 بعد عرضية مميزة من أليكس ساندرو، وكاد دوسان فلاهوفيتش أن يعزز تقدم يوفنتوس بهدف ثانٍ، إلا أن تسديدته مرت بجوار القائم.

وتألق بيرين وأنقذ ساسولو من هز الشباك عند الدقيقة 30 من تسديدة صاروخية لإيهان، وأضاع فلاهوفيتش فرصة أخرى، قبل أن يسجل الهدف الثاني من ركلة جزاء عند الدقيقة 43، لينتهي الشوط الأول بتقدم يوفنتوس ضد ساسولو.

فلاهوفيتش يسجل الهدف الثالث:

ومع بداية الشوط الثاني، أنقذ بيرين فرصة على مرتين، قبل أن يطلق دي ماريا تسديدة رائعة، إلا أنها مرت بجانب القائم، ونجح فلاهوفيتش في تسجيل الهدف الثاني له والثالث لليوفي عند الدقيقة 51 بعد تمريرة مميزة من دي ماريا.

وواصل بيرين التألق وأنقذ فرصة خطيرة، بعد تسديدة أرضية من بينامونتي، وأطلق فلاهوفيتش تسديدة قوية عند الدقيقة 87، ولكنها ارتطمت بالدفاع، لتنتهي المباراة بفوز يوفنتوس ضد ساسولو بنتيجة 3/ 0.