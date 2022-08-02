وثق مقطع فيديو متداول، اللحظة التي تم فيها استهداف منزل زعيم تنظيم القاعدة، أيمن الظواهري، في كابول بأفغانستان، حيث يظهر لقطات مجمعة للمنطقة المحيطة، ثم تظهر طائرة درون على شكل هليكوبتر تحوم في الأجواء.

مقتل أيمن الظواهري

وقد أعلنت المخابرات الأمريكية عن مقتل زعيم القاعدة أيمن الظواهري والذي خلف أسامة بن لادن، عن عمر يناهز 71 عامًا في غارة بطائرة بدون طيار في كابول، وفقًا لمسؤولين أمريكيين.

وأشارت التفاصيل إلى أنه تم استهداف الظواهري من شرفة منزله من خلال صاروخين من طراز هيلفاير، لكن لم يصب أحد من عائلته أو من المدنيين، وفي الواقع هدفت العملية إلى استهداف الهدف بأقل أضرار جانبية ممكنة، بحسب ما جاء في بيان المخابرات الأمريكية.

ويظهر في الفيديو شخص يتحرك ذهابًا وإيابًا في شرفة المنزل التي تم تصويرها من أعلى، وفي اللحظة التالية، يظهر المنزل وهو بنفس الشكل تقريبًا باستثناء سور الشرفة، حيث يبدو وأنه تهدم، بالإضافة إلى أضرار قليلة أحاطت بالمكان.

وفي الوقت نفسه، تم تداول عدة صور تشير إلى مكان إقامة أيمن الظواهري قبل تنفيذ العملية الأمريكية، ويبدو مقطع الفيديو متوافقًا إلى حد ما مع الصور من حيث هيكل المبنى، أما الأمر المختلف فهي المنطقة المحيطة بالمنزل، حيث تبدو في الصور محاطة بالأشجار أما في المقطع فتبدو خالية منها.

ولم يتسن لموقع NPR الذي شارك الفيديو من التحقق من صحته أو من صحة الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.