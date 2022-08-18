انتهت مهمة سير روسية في الفضاء خارج محطة الفضاء الدولية قبل الموعد المقرر لها، بعد أن اكتشف رائد فضاء مشكلة كهربائية في بدلته.

تفاصيل الواقعة

وحسب شبكة “سكاي نيوز عربية”، أمضى أوليج أرتيمييف ساعتين تقريبا في مهمة سير في الفضاء كان من المقرر أن تمتد لـ6 ساعات، عندما بدأت مستويات الجهد في بطارية بدلته في الانخفاض بشكل غير متوقع، مما دفع مراقبي الرحلة في موسكو إلى إصدار أوامر متكررة له بالعودة الفورية إلى غرفة معادلة الضغط بالمحطة.

اترك كل شيء وعد

وفي بث مباشر بالصوت، قال مراقب الرحلة لأرتيمييف من مركز التحكم بالمهمة في موسكو: “أوليج. اترك كل شيء وعد. اترك كل شيء وابدأ في العودة على الفور. ارجع ووصل (البدلة بمصدر) الطاقة بالمحطة”.

وعاد أرتيمييف إلى غرفة معادلة الضغط ووصل بدلته بمصدر للطاقة.

وأنذر المراقب أرتيمييف بأنه يخاطر بانقطاع الطاقة عن مضخة الأكسجين في بدلته، وكذلك الاتصال بمركز التحكم، إن لم يعد على الفور إلى غرفة معادلة الضغط للحصول على الطاقة.

لكن المتحدث باسم إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) روب نافياس، قال إن أرتيمييف “لم يكن في أي خطر على الإطلاق”.

إنهاء المهمة قرار صحيح

واختار فريق التحكم الروسي إنهاء المهمة، بعدما جمع رائد الفضاء الآخر دينيس ماتفيف أدواته وأعاد الذراع الآلية التي كانوا بصدد تحديثها إلى وضعها الطبيعي.

وبعودة ماتفيف، تكون مهمة السير في الفضاء قد استغرقت 4 ساعات.