انتهت، منذ قليل، مراسم قرعة الدوري الأوروبي موسم 2022/ 2023، وأسفرت عن مواجهات قوية، خاصة لفريقي مانشستر يونايتد وآرسنال الإنجليزيين.

قرعة الدوري الأوروبي

وجاءت قرعة الدوري الأوروبي كالتالي؛ المجموعة الأولى؛ آرسنال، آيندهوفن الهولندي، بودو جليمت وزيوريخ الألماني، وضمت المجموعة الثانية كلًا من؛ دينامو كييف، رين، فنربخشة وآيك لارنكا.

وضمت المجموعة الثالثة؛ روما، لودوجوريتس، ريال بيتيس وهلسنكي، والمجموعة الرابعة؛ سبورتنغ براغا، مالمو، يونيون برلين ورويال برلين، والمجموعة الخامسة، مانشستر يونايتد، ريال سوسييداد، أومونيا وشيريف تيراسبول.

ويتواجد في المجموعة السادسة وفقًا لقرعة الدوري الأوروبي كل من؛ لاتسيو، فينورد، ميدتيلاند وشتورم جراتس، المجموعة السابعة؛ أولمبياكوس، نانت، قره باج وفرايبورج، والمجموعة الثامنة، موناكو، ريد ستار بلجراد، طرابزون سبور وفيرينتسفاروشي.

مواعيد مرحلة المجموعات

ومن المقرر أن تُقام منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في الدوري الأوروبي يوم 8 سبتمبر، والجولة الثانية يوم 15 من الشهر ذاته، الجولة الثالثة يوم 6 أكتوبر، والجولتان الرابعة والخامسة يومي 13 و27 من الشهر ذاته، وسيتم لعب الجولة الأخيرة يوم 3 نوفمبر.