كشف الدكتور ريان العربي، استشاري جراحة أورام العظام والعضلات بمدينة الملك سلمان الطبية، أن هناك عدد من الأسباب التي تؤدي للإصابة بتشنجات العضلات أبرزها قلة التروية والجفاف.

#صباح_السعودية | د. ريان العربي: قلة التروية والجفاف من أهم أسباب تشنجات العضلات، وتؤثر أيضًا على تركيز المعادن في الجسم. #قناة_السعودية pic.twitter.com/IBIv0svLXA — صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) August 2, 2022

قلة التروية سبب مهم

وقال العربي خلال تصريحات ببرنامج “صباح السعودية” المذاع على قناة “السعودية، إن قلة التروية تعد من أهم أسباب تشنجات وتقلصات العضلات التي تحدث بطريقة مفاجئة في الطرف العلوي أو السفلي أو في عضلات العمود الفقري.

وأضاف أن قلة التروية تؤثر أيضًا بشكل غير مباشر على تركيز المعادن في الجسم، لافتا إلى أن من أهم المعادن التي قد تؤدي إلى تشنجات العضلات “المغنيسيوم، البوتاسيوم، الكالسيوم، وأحيانًا الصوديوم”.

أسباب أخرى لتشنجات العضلات

وأشار إلى أن هناك أسباب أخرى لمعاناة الأفراد من تشنجات العضلات وهي اعتلال أو اختلال توازن هذه المعادن بسبب مشكلة في الهرمونات كهبوط هرمون الغدة الدرقية، ممارسة الرياضة بدون تمارين استطالة وزيادة مستوى اللياقة البدنية، أو التعرض لإصابات والسقوط خلال الرياضة أو الحياة اليومية.

التخفيف من التشنجات

وحول طرق التخفيف من التشنجات العضلية والوقاية منها، أكد الخبراء أنه يراعى ضرورة المواظبة على ممارسة اللياقة البدنية، وعمل التمارين البدنية، وتحسين الإصابات السابقة، والالتزام بالعلاجات الدوائية.