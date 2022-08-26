يأمل النجم البرازيلي كارلوس جونيور في مواصلة التألق مع الشباب، وقيادته لتجاوز عقبة الباطن في دوري روشن السعودي.

الشباب يواجه الباطن اليوم

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب ضد الباطن، اليوم الجمعة عند الساعة التاسعة مساء، ضمن منافسات دوري روشن السعودي، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

كارلوس جونيور يتألق مع الشباب

ويُعد كارلوس جونيور من الركائز الأساسية في تشكيلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، وتعول الجماهير عليه كثيرًا، أملًا في تحقيق انطلاقة قوية والمنافسة على الألقاب هذا الموسم.

ولم يسجل أو يساهم أي لاعب بأهداف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب الموسم الماضي أكثر من كارلوس جونيور، بعدما ساهم في إحراز 16 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 13 مرة، وقدم 3 تمريرات حاسمة.

كما لعب كارلوس دورًا بارزًا في تألق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب ضمن منافسات مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا، والتأهل إلى الدور التالي في الصدارة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).