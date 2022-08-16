خطف النجم البرازيلي كارلوس جونيور الأنظار في أول مواسمه مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، ويأمل في مواصلة التألق بالموسم الجديد.

كارلوس جونيور يتألق مع الشباب:

وكان نادي الشباب برئاسة خالد البلطان قد تعاقد مع كارلوس جونيور في 16 أغسطس 2021 لمدة 3 مواسم، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي سانتا كلارا البرتغالي.

وقدم كارلوس جونيور أداءً لافتًا مع الشباب في موسمه الأول، حيث نجح في تسجيل 20 هدفًا، 13 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، 5 في دوري أبطال آسيا، وهدفين في كأس خادم الحرمين الشريفين.

ولعب كارلوس دورًا بارزًا في تألق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب ضمن منافسات مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا، والتأهل إلى الدور التالي في الصدارة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الشباب يبدأ الموسم بمواجهة الباطن:

ومن المقرر أن يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب مشواره في الموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بمواجهة الباطن على إستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، يوم 26 أغسطس.