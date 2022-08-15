عاد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، الباراغوياني أليخاندرو روميرو الشهير بـ”كاكو”، إلى التدريبات الجماعية، مساء اليوم الأحد.

كاكو يعود إلى التمارين الجماعية:

ونشر حساب نادي التعاون الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من مشاركة كاكو في التدريبات الجماعية للمرة الأولى بعد عودته من الإصابة، حيث خاض برنامجًا تأهيليًّا طوال الفترة الماضية.

وكان كاكو قد تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي في مباراة التعاون ضد الحزم، ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

التعاون يواصل تدريباته:

وعلى الصعيد الميداني، خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون حصة تدريبية مساء اليوم بدأت بعمليات التسخين وتدريبات لياقية منوعة، ثم طبق اللاعبون تمارين لعب الكرة من لمسة واحدة.

ومن المقرر أن يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون مشواره في الموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بمواجهة نظيره الفتح، يوم 27 أغسطس الجاري، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.