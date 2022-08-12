أربك نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، المصري مصطفى فتحي حسابات الجهاز الفني بقيادة البرازيلي شاموسكا، قبل انطلاق الموسم الجديد.

تفاصيل أزمة مصطفى فتحي

وفشل مصطفى فتحي في مغادرة مصر؛ والالتحاق بمعسكر الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون خلال الفترة الماضية، بسبب الخدمة العسكرية، وسط أنباء عن انضمامه في الموسم المقبل إلى فريق طلائع الجيش.

ويُعد فتحي من أبرز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، حيث فرض نفسه على التشكيلة الأساسية منذ الانضمام إلى صفوفه في الميركاتو الشتوي، ويمكن الاطلاع على أبرز أرقامه عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الإدارة تبحث عن بديل

وأبدت إدارة نادي التعاون برئاسة سعود الرشودي، تمسكها باستمرار مصطفى فتحي في صفوفها، إلا أن عدم حل الأزمة وعودته إلى الفريق قريبًا، سيدفعها إلى البحث عن بديل قبل انطلاق الموسم المقبل.

ويتوقع أن تبدأ إدارة النادي في دراسة ملفات عدد من اللاعبين الأجانب المقدمة، للدخول في مفاوضات وحسم الصفقة، في حالة عدم نجاح فتحي في العودة.