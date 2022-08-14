كشفت دراسة جديدة أن التغير المناخي يعرض سكان كاليفورنيا لخطر حدوث فيضان هائل قد يؤدي إلى تشريد ملايين السكان ويكلف تريليون دولار من حيث الضرر الاقتصادي، أما عن الأضرار البيئية فقد يؤدي لغرق أجزاء من لوس أنجلوس وساكرامنتو.

ووجد باحثون من جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس، أن تغير المناخ يضاعف من فرص حدوث فيضانات، وعن ذلك قال دانييل سوين، عالم المناخ والمؤلف المشارك للدراسة إنه مع كل درجة ترتفع فيها درجة حرارة الأرض، فإن احتمالات وجود فيضانات ضخمة تتضاعف.

عاصفة عام 1862 في كاليفورنيا

في عام 1862 شهدت الولاية الأمريكية عاصفة أغرقت ساكرامنتو وغمرت لوس أنجلوس، وكانت استمرت لمدة شهر واحد فقط، أما حاليًا فإذا تكرر هذا الأمر فستستمر لوقت أطول أما عن غزارة الماء فبدلًا من وصولها لعدة أقدام ستصل لمئات الأميال من كاليفورنيا.

وتقول الدراسة التي نُشرت في مجلة Science Advances، إن بعض المدن قد تشهد حتى أكثر من 100 بوصة من الأمطار، مما يؤدي إلى تشريد 5 إلى 10 ملايين شخص مع قطع الطرق السريعة بالولاية لأسابيع أو حتى لأشهر وتتسبب في أضرار اقتصادية في جميع أنحاء العالم.

وتواجه كاليفورنيا في الولايات المتحدة مثل هذه الفيضانات الهائلة كل قرن أو قرنين على مدى آلاف السنين الماضية، وقد أظهرت الدراسات السابقة أن تغير المناخ سيجعل الغلاف الجوي أكثر دفئًا، مما يؤدي إلى عواصف أكثر شدة وتكرارًا.