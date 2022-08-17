شدد القانوني أحمد الشيخي على أن موقف الحارس المصري الدولي محمد أبو جبل الأرجح في نزاعه مع نادي النصر أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

محمد أبو جبل موقفه أفضل أمام الفيفا

ولفت أحمد الشيخي إلى أن قناعته القانونية في هذه القضية تشكلت الآن، إذا صحت المستندات التي وصلت إليه مؤخرًا، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه يعتقد بصحتها.

وقال: “إن صح ما وصلنا -ونعتقد بصحته- فإننا نرجح كفة أبو جبل بالفيفا.. ناقشنا أحد المحامين المدنيين بسويسرا، وأكد لنا نقطةً نعتقد أنها عامل حسم بالقضية”.

وأضاف عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “بكل الأحوال، حتى لو تقاضى الطرفان فعلاً وخسر النصر؛ فلن يكون هناك منع تسجيل نظراً للظروف المخففة التي اطلعنا عليها”.

تفاصيل الأزمة

وتُسيطر أزمة حارس الزمالك السابق محمد أبو جبل مع نادي النصر على الساحة الرياضية خلال الفترة الحالية، بعد تصاعد الأمور بينهما، خاصة بعد رحيله عن الفريق الأبيض قبل 30 أغسطس، لبدء مشواره مع فريقه الجديد.

وأصبح موقف النصر صعبًا بعد إعلان أبو جبل عن تقديمه لشكوى لدى “فيفا”، فيما تؤكد الإدارة برئاسة مسلي آل معمر أنها اضطرت لعدم الاعتراف بالعقد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).