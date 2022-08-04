تعرضت فتاة لخدوش نتيجة هجوم كلب عليها أمام أحد المراكز التجارية على الدائري الشرقي بحي الروضة بالرياض ؛ فيما بررت صاحبته بقولها “الحيوان أليف ويحب المرح”!

ووقعت الحادثة الخميس الماضي، حيث كانت عهود تمر من أمام مكتبة جرير بعد نزولها من سيارتها، عندما هجم عليها الكلب، وحاولت التخلص منه بالهرب إلا أنه استمر بالنباح وخدش قدميها وسط صراخها حتى تدخلت صاحبته متأخرة ومنعته من الاعتداء عليها.

نقل إلى المستشفى:

وقالت عهود إن الهجوم أصابها وطفلها بالهلع، وعلى الفور توجهت لقسم الطوارئ في أحد المستشفيات القريبة، وتلقت هناك الرعاية الصحية، وحصلت على تقرير طبي يوثق الحادثة.

وأشارت إلى أنها أبلغت الجهات المعنية بهجوم الكلب عليها في منطقه تمتلئ بالمارّة والمركبات وفي وضح النهار، غير أن تلك الجهات لم تتفاعل معها، على الرغم من توثيق الاعتداء بكاميرات الموقع.