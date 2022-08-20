توصلت دراسة طبية حديثة في بريطانيا، إلى أن الشخص الذي يصاب بكورونا يظل قادرًا على نقل العدوى إلى غيره، طيلة الأيام الخمسة التي تلي ظهور الأعراض، بينما تسعى عدة دول في العالم إلى تخفيف إجراءات العزل، في ظل تحول “كوفيد 19” إلى مرض متوطن.

وأوضحت شبكة “سكاي نيوز” البريطانية، فإن نقل العدوى لمدة خمسة أيام، يهم الأشخاص الذين يعانون من أعراض طفيفة بسبب المرض.

تأثير كورونا:

وأوردت الدراسة التي أجريت في “إمبريال كوليدج” بلندن، أن ثلثي المشمولين بالدراسة ظلوا ناقلين للعدوى حتى اليوم الخامس بعد ظهور الأعراض.

في المنحى نفسه، ظل 25 في المائة من المشاركين في الدراسة ناقلين للعدوى بعد 7 أيام من بدء ظهور أعراض “كوفيد 19”.

وتوصي إجراءات الصحة البريطانية في الوقت الحالي بأن يعزل الشخص المصاب بكورونا نفسه لمدة 5 أيام، فيما لا توجد تبعات قانونية تترتب عن عدم الالتزام.

احتمال الإصابة:

وكشفت دراسة طبية حديثة، عن وجود احتمال أكبر للإصابة ببعض اضطرابات الدماغ لدى الأشخاص الذين انتقلت إليهم عدوى كورونا قبل عامين.

وبحسب صحيفة “واشنطن بوست”، فإن هذه الدراسة المنشورة بمجلة “Lancet Psychiatry” سلطت الضوء على التبعات العصبية والنفسية الطويلة الأمد للإصابة بمرض “كوفيد 19”.

وشملت الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة أوكسفورد، بيانات صحية لما يزيد على مليون شخص من مختلف بلدان العالم.

وأظهرت النتائج أن احتمال الإصابة بالأمراض النفسية الشائعة لدى المتعافي من كورونا يعود إلى “المستوى العادي” في غضون أشهر قليلة.

لكن بعد عامين من الإصابة، يزداد خطر الإصابة بالخرف والصرع وما يعرف بمرض الذهان ومرض “النقيصة المعرفية” لدى من نجوا من مرض “كوفيد 19”.