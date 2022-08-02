وقّعت SMC المسؤولة عن إدارة مرسول بارك وشركة كوكا كولا الشرق الأوسط، شراكة إستراتيجية، لتصبح شركة كوكا كولا الشريك الرسمي للمرطبات خلال موسم 2022/ 2023.

وتتماشى الشراكة مع الخطط الاستراتيجية ل SMC لتحقيق أعلى معايير الاستثمار في مجال الرياضة في مرسول بارك، وتهدف إلى تطوير الموارد واستدامتها لتحقيق أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي تهدف الى تعزيز الرياضة في جميع أنحاء المملكة.

من جانبه، صرح خالد الخضير، الرئيس التنفيذي SMC، بأن: “تأتي هذه الشراكة تماشيًا مع أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي تعزز الاستثمار في المجال الرياضي لجعل العاصمة الرياض وجهة عالمية في مجال الرياضة والترفيه. ستسهم هذه الاتفاقية في تحقيق أهدافنا الإستراتيجية لجعل مرسول بارك الوجهة المفضلة للشركات المحلية والإقليمية والدولية التي ترغب في الاستثمار في مجال الرياضة والترفيه”.

ومن جهته، قال حنا حداد، مدير الامتياز التجاري لدى شركة كوكا كولا الشرق الأوسط في المملكة العربية السعودية: “يسعدنا الإعلان عن هذه الشراكة الإستراتيجية مع SMC، حيث تعتبر فرصة لإحداث تأثير إيجابي على القطاع الرياضي بشكل خاص والمجتمع بشكل عام، وتعد علامة فارقة لمشاركتنا في دوري كرة القدم السعودية”.

وأضاف حداد: “لطالما كانت الرياضة منهجًا أساسيًّا نتبعه في شركة كوكا كولا، لقد ارتبطت كوكا كولا تاريخيًا بكرة القدم، ونتطلع قدمًا إلى تعزيز القطاع الرياضي من خلال شراكتنا مع مرسول بارك “.

وبهذا الصدد، صرّح ديباك كاول، المدير العام لشركه كوكا كولا السعودية لتعبئه المرطبات: “تمثل مرسول بارك الرحلة المذهلة التي قامت بها المملكة العربية السعودية لتنمية ودعم القطاع الرياضي، نفخر بشراكتنا مع SMC لنكون الشريك الرسمي للمرطبات في الاستاد، وبكوننا جزءًا في هذا التطوير المستمر للوجهات الرياضية في المملكة”.

كجزء من الشراكة، ستزود شركة كوكا كولا علاماتها التجارية للمشروبات الغازية كوكا كولا، وسبرايت، وفانتا، وأروى في جميع أنحاء مرسول بارك خلال موسم 2022/ 2023.

وSMC هي واحدة من أكبر الشركات في الشرق الأوسط التي تقدم حلولًا مبتكرة في مجال الإعلان والرياضة والتسويق الترفيهي.