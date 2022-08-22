يُعد واتساب تطبيق المراسلة الأكثر استخدامًا في العالم، ولا يقل عن أي تطبيق آخر فيما يتعلق الأمر باستهلاك البيانات، وبسبب ذلك ينتهي الأمر بالمستخدمين إلى إهدار باقة الإنترنت.

ووفقًا لتقرير صادر عن Mediarun Search UK، يستمر التطبيق في العمل في الخلفية باستمرار مع تطبيقات أخرى، ويقترح التقرير أنه يمكن تعيين تنبيه للتحقق من التطبيقات التي تستنزف حزمة البيانات.

وفي هذا الإطار، كشف موقع Mint التكنولوجي أنه يمكن للمستخدمين تقليل استخدام تطبيق واتساب لباقة الإنترنت ويمكن القيام بالخطوات التالية لكل من مستخدمي نظامي التشغيل آندرويد وiOS لحفظ بيانات الجوال.

خطوات فصل باقة الجوال عن واتساب فقط

1- انتقل إلى الإعدادات Settings.

2- انقر فوق الاتصال connection أو مشاركة الاتصال connection sharing أو Mobile Network لهواتف Xiaomi وOnePlus.

3- اختر استخدام البيانات أو Data Usage لفتح قائمة التطبيقات التي تستخدم البيانات في الخلفية.

4- اختر تطبيق Whatsapp من القائمة.

5- عطل السماح باستخدام التطبيق أثناء استخدام باقة الجوال.

تحديثات قادمة في واتساب

ويُذكر أن تطبيق واتساب يعمل على عدد من التحديثات الجديدة وأبرزها إمكانية استعادة الرسائل المحذوفة، فوفقًا لموقع لـ WaBetaInfo، يحتوي تحديث التطبيق في النسخة التجريبية بيتا على ميزة تساعد المستخدمين على استعادة رسائلهم المحذوفة لكن بشرط أن يتم ذلك في خلال ثوانٍ من الحذف، وأن يكون اختيار مسح الرسائل من البداية هو: احذف لي فقط، وليس احذف لي وللآخرين.