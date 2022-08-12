أصدرت مدينة الملك سعود الطبية، عددًا من النصائح تتعلق بالوقاية من موجات الأتربة والغبار.

وأشارت إلى أن الغبار يعتبر من الملوثات البيئية، وله أضرار عدة؛ وذلك لاحتوائه جسيمات كالميكروبات، وحبوب اللقاح.

الوقاية من الغبار والأتربة:

وأشارت إلى أن طرق الوقاية تتمثل فيه:

ـ الحرص على إغلاق الأبواب والنوافذ، في المنزل بإحكام.

ـ تجنب التعرض للغبار بشكل مباشر.

ـ الحرص على تغيير الكمامة بشكل مستمر.

كما نصحت مرضى الربو بحيازة بخاخ الربو الإسعافي الموسع للشعب الهوائية بشكل دائم، وحيازة البخاخ الوقائي في حالة وصفه الطبيب، والاتجاه لأقرب طبيب في حالة الشعور بضيق التنفس، وعدم الاستجابة للبخاخ.

التقلبات الجوية تزيد مخاطر نوبات الربو:

وفي وقت سابق؛ حذرت وزارة الصحة من الإصابة بنوبات الربو تأثرًا بالتقلبات الجوية التي تشهدها المملكة منذ مطلع الأسبوع.

وأوضحت في إنفوجراف على حسابها الرسمي بتويتر أن تقلبات الجو ونزول الأمطار من أسباب زيادة أعراض نوبات الربو.

حالات طارئة:

كما لفتت إلى بعض الحالات التي يجب التوجه فيها لأقرب مركز طوارئ؛ وأهمها:

ـ زرقة الأطراف والشفتين واللسان.

ـ تفاقم الأعراض وعدم القدرة على التنفس أو الكلام.

ـ عدم الاستجابة للبخاخ الإسعافي.

مهيجات الربو:

وفي وقت سابق؛ أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء عبر حسابها على “تويتر” ‏حفاظًا على سلامتك، تجنب مُهيِّجات الربو.

وأشارت الهيئة إلى أن من مهيجات الربو ما يلي: