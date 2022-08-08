أنهى لاعبو فريق نخبة دوري المدارس لكرة القدم، مساء اليوم الاثنين، استعداداتهم لمواجهة ريال مدريد في العاصمة الإسبانية.

لاعبو دوري المدارس ينهون استعداداتهم:

وخاض فريق نخبة دوري المدارس لكرة القدم حصة تدريبية، بدأت بتمارين لياقية، قبل أن يؤدي اللاعبون تطبيقات تكتيكية متنوعة، استعدادًا لمواجهة ريال مدريد المقرر إقامتها، مساء يوم غد الثلاثاء.

ويخوض اللاعبون معسكرًا في مدينتي مدريد الإسبانية ولشبونة البرتغالية بداية من الأول من أغسطس وحتى يوم 16 من الشهر ذاته، من أجل إعداد وتطوير اللاعبين فنيًّا وبدنيًّا وفق البرنامج الخاص المعد لهم.

تفاصيل المعسكر:

وانطلق المعسكر التطويري في الأول من أغسطس بمدريد، وبدأ اللاعبون أداء التدريبات الجماعية في اليوم التالي، قبل أن يخوض أولى مبارياته الودية ضد خيتافي، يوم 6، والتي انتهت بفوز الفريق الإسباني بنتيجة 4/ 1.

ومن المقرر أن يُغادر الفريق إلى لشبونة في العاشر من أغسطس الجاري، على أن يواجه بنفيكا يوم 13، وتعود بعثة دوري المدارس إلى جدة يوم 16.