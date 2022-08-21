تشرع لجنة الأحياء العشوائية بمحافظة جدة بأعمالها حسب الخطة التنفيذية والجدول الزمني المعلن، في أعمال الإزالة بحي المنتزهات، يوم غد الاثنين.

فيديو | لجنة عشوائيات جدة تشرع غدا أعمال الإزالة لحي "المنتزهات"#الإخبارية pic.twitter.com/MnZnID87zc — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 21, 2022

ويأتي ذلك بعد انتهاء مرحلة الإشعارات وإخلاء المنازل من السكان.

مواصلة تقديم الخدمات:

وأعلنت اللجنة مواصلة تقديم خدماتها لسكان هذه الأحياء من خلال مقر اللجنة أو عبر الموقع الإلكتروني لأمانة محافظة جدة والتي من أبرزها: خدمات نقل العفش، والسلال الغذائية، وخدمات التسكين الدائم، والتسكين المؤقت لحين استلام التعويض أو السكن الدائم، وخدمة التقديم على التعويض.