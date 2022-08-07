في واقعة غريبة من نوعها، استطاعت بعض الدلافين حماية سباح بريطاني من قرش حاول مهاجمته، بالقرب من شواطئ نيوزيلندا.

وقال السباح آدم ووكر إنه شاهد أسماك القرش تقترب نحوه ما أثار الرعب داخله؛ إلا أنه فوجئ بدلافين تشكل حلقة حوله، ثم اختفى القرش إثر هذا التصرف تمامًا.

وأضاف في تصريحات، لديلي ميل البريطانية: “أود أن أعتقد أنهم كانوا يحمونني ويوجهونني إلى المكان الآمن، ستبقى هذه اللحظات معي إلى الأبد”.

ليست المرة الأولى

وأكمل: “لا أستطيع أن أقول ما إذا كانت نية الدلافين مساعدتي، ولكن يمكنني القول إنه بعد بضع دقائق اختفى القرش وبقيت الدلافين معي لمدة 50 دقيقة أخرى وهو ما كان بمثابة تجربة رائعة”.

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يواجه فيها السباح البريطاني أسماك القرش؛ فقد فوجئ بهما مرتين من قبل خلال السباحة؛ الأولى: أثناء وجوده في هاواي، والثانية:في قناة تسوغارو في اليابان.