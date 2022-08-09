حظت البعثة السعودية المشاركة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي “قونية 2021″، بتحية كبيرة من وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.

فيديو | لحظة دخول بعثة #المملكة المشاركة في دورة #ألعاب_التضامن_الإسلامي الخامسة وتحية كبيرة من وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل#قونية2021#الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/fCheL0an0g — الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) August 9, 2022

الوزير يحيي البعثة السعودية

وانطلق حفل الافتتاح الرسمي لدورة ألعاب التضامن الإسلامي الخامسة، قبل قليل، في ملعب “توركو أرينا”، ودخلت بعثة الأخضر المشاركة وهي تحمل علم السعودية، وسط تفاعل كبير من وزير الرياضة الذي حرص على تحيتهم.

وبدأت السعودية منافساتها في النسخة الحالية من دورة الألعاب الإسلامية، ونجح الأخضر تحت 23 عامًا في تحقيق بداية قوية بالفوز على أذربيجان، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وكانت النسخة الأولى من دورة الألعاب الإسلامية قد أُقيمت في السعودية عام 2005، وشارك فيها 54 دولة.

دورة الألعاب الإسلامية:

وتشهد منافسات دورة الألعاب الإسلامية في نسختها الحالية مشاركة نحو 6 آلاف رياضي ورياضية من 56 دولة، تُمثل 27 لعبة، وهي؛ كرة اليد، كرة الطائرة، كرة السلة (3X3)، كرة القدم، الجمباز الهوائي، الجمباز الفني، الرماية، الجمباز الإيقاعي والسهم.

كما تضم ألعاب القوى، سباق الدراجات على الطريق، سباق الدراجات على المضمار، البوتشي، الرماية التركية التقليدية، المصارعة، رفع الأثقال، الجودو، الكاراتيه، الكيك بوكسينغ، كرة الطاولة، القوس، السهم، التايكواندو، السباحة والقوس، بجانب ألعاب القوى، القوس، السباحة وكرة الطاولة البارالمبية.