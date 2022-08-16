يطمح منتخب السعودية لمواصلة التألق ضمن منافسات النسخة الحالية من دورة ألعاب التضامن الإسلامي “قونية 2021″، وحصد اللقب.

الأخضر في مواجهة تركيا

وأعلن المدرب سعد الشهري، عن تشكيل الأخضر، وجاء كالتالي؛ نواف العقيدي، خالد دغريري، محمد اليامي، مشعل الصبياني، زكريا هوساوي، عوض الناشري، فيصل الغامدي، هيثم عسيري، زياد الجهني، أحمد الغامدي ومحمد القحطاني.

ونجح منتخب السعودية في التأهل إلى نهائي دورة الألعاب الإسلامية بعد فوزه على الجزائر بهدفين مقابل هدف، ليضرب موعدًا مع منتخب تركيا الذي نجح في تجاوز عقبة أذربيجان بهدف نظيف.

منتخب السعودية يسعى لحصد اللقب الثاني

ويسعى منتخب السعودية للتتويج باللقب الثاني له في دورة الألعاب الإسلامية، حيث نجح في حصد البطولة في نسختها الأولى عام 2005 بعد فوزه على المغرب في المباراة النهائية.

وفي حال فوز الأخضر بالميدالية الذهبية، فإنه سيكون الأكثر تتويجًا للقب دورة الألعاب الإسلامية، حيث توج منتخب المغرب بنسخة 2013، وأذربيجان بالنسخة الماضية، فيما تأمل تركيا حصد اللقب للمرة الأولى.