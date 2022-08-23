أفادت وكالة بلومبرغ أن شركة آبل التكنولوجية العملاقة قررت تصنيع سلسلة هواتف iPhone 14 الجديدة في الهند بدلًا من الصين، ويأتي ذلك قبل شهرين فقط من المؤتمر الكبير الذي يتم فيه الإعلان عن الأجهزة الحديثة.

سبب تخلي آبل عن الصين

وقالت فوربس إن هذه الخطوة تأتي تزامنًا مع التوترات الصينية الأمريكية الأخيرة حول جزيرة تايوان، وتخاف الشركة من أن تؤثر السياسة على إنتاجها، ولذلك قررت اتخاذ الطريق الآمن.

وتابع التقرير: لتجاوز التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين، قررت آبل التوجه للأسواق الهندية، وهذا يعني أن الهند قد تصنع وتصدر طرازات iPhone 14 الجديدة تمامًا بحلول نوفمبر 2022.

وتعمل شركة آبل على تكثيف ترتيبات التصنيع في الهند، ومن المفترض أن تكون قادرة على صنع الجيل التالي من أجهزة آيفون قريبًا، ويذكر تقرير بلومبرج أن الدفعة الأولى من طرازات iPhone 14 الهندية الصنع ستنتهي بحلول نهاية أكتوبر أو أوائل نوفمبر.

تحديات كبيرة في الهند

ومع ذلك، هناك تحديات كبيرة يجب مواجهتها عند تصنيع مثل هذا المنتج الجديد في الهند، وأهمها الحفاظ على السرية والمعايير العالية لجودة الإنتاج، ويقول التقرير إن فرض مثل هذه الضوابط الصارمة على التصنيع في دولة ثانية للحفاظ على سرية تفاصيل المنتج الجديد قد يكون صعبًا، كما أن المعايير العالية للضوابط الأمنية والعزلة الصارمة لمنشآت الصين قد يصعب تكرارها في الهند، وبالإضافة إلى ذلك، يُقال أيضًا أن الشركة قلقة بشأن مسؤولي الجمارك الهنود الذين يفتحون الطرود بشكل دائم.

أفادت تقارير أخرى أن آبل قد تبدأ الإنتاج من الصين لضمان عملية إطلاق سلسة، لكن ستأخذ الهند إنتاج هاتف آيفون 14 مقاس 6.1 بوصة وآيفون 14 برو ماكس بحجم 6.7 بوصة.